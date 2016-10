Zeca defende PDT com Emanuel e Julier deve ficar neutro no 2º turno

Assessoria Deputado estadual Zeca Viana com o então candidato a prefeito Julier Sebastião

Presidente estadual do PDT, deputado estadual Zeca Viana, afirma que a sigla deve apoiar o candidato a prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB), neste segundo turno. A situação, no entanto, deve causar “saia justa” no candidato derrotado Julier Sebastião (PDT) em razão de embates polêmicos que travou com o peemedebista durante o primeiro turno.

Zeca explica que Julier realizará uma reunião com os partidários nesta quinta (6), quando será definida a postura que os pedetistas da Capital irão adotar neste segundo turno. “No meu ponto de vista, o Julier deve liberar o PDT, se ele não simpatizar com o Emanuel nem o Wilson Santos, para que o PDT caminhe junto com o Emanuel Pinheiro”, avalia o deputado em entrevista à Rádio Capital FM, nesta terça (4).

O ex-juiz federal amargou a quarta colocação no primeiro turno quando obteve 23.307 votos, o que representa 8,12% dos votos válidos. O pedetista só ficou à frente de Serys Slhessarenko (PRB) e Renato Santtana (Rede) que tiveram a preferência de 9.242 eleitores e 3.664 sufrágios, respectivamente.

O deputado, que faz parte da oposição do Governo Pedro Taques (PSDB) e manteve embates duros com o então líder do governo na Assembleia Wilson Santos, acredita que o apoio do funcionalismo público deverá ser fundamental neste pleito, pois ambos os candidatos tiveram em lados opostos durante o imbróglio da Revisão Geral Anual (RGA). “Agora o próprio governador deu calote no pagamento e jogou para o dia 10. Então, ele próprio joga o funcionalismo contra o candidato dele. E o candidato dele fala a língua dele”, dispara.

Em Mato Grosso, são cerca de 100 mil servidores públicos, dos quais cerca de 70 mil moram na Capital. Emanuel Pinheiro e Zeca Viana lideraram o bloco de deputados que lutava pelo pagamento integral da RGA de 11,28%. Para o pedetista, essa história deve fazer diferença nas urnas.

Julier x Emanuel

Durante a campanha do primeiro turno, Julier e Emanuel travaram fortes debates. O pedetista tentava atingir o peemedebista acerca da “aposentadoria” do Fundo de Assistência Parlamentar (FAP) e o caso das jóias falsas, enquanto o deputado o acusou de ser investigado na Ararath, sob suspeita de venda de sentença. (Com Assessoria)

Julier questiona Emanuel sobre joias, que o acusa de venda de sentença