Zeca pode disputar prefeitura e quer colocar maus gestores na cadeia

O deputado estadual Zeca Viana (PDT) revelou que pretende disputar a Prefeitura de Primavera do Leste na eleição suplementar que será realizada caso o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirme a impugnação do registro de seu irmão Getúlio Viana (PSB).

O socialista concorreu a prefeito com a candidatura indeferida e obteve 64,18% dos votos válidos, que foram congelados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Com isso, Paulo Berch (PMDB), que teve 10.636 votos, aparece como prefeito eleito.

Entretanto, a legislação determina que, se o candidato indeferido obtiver mais de 50% dos votos, será realizada nova eleição.

“Eu acredito muito ainda na reversão da impugnação do Getúlio. Agora, se o TSE impugnar, vou ser candidato a prefeito para me vingar das maldades que a corja de assaltantes do dinheiro público fizeram em Primavera do Leste”, declarou Zeca Viana, em entrevista exclusiva ao .

Ele também promete colocar muita gente na cadeia caso seja eleito. Embora evite citar nomes, fala que os maus gestores merecem ser punidos pela malversação dos recursos do município.

“Vai muita gente para cadeia. Comigo o buraco é mais embaixo, como diz o gaúcho. Eu não vou ter dó e se eu for para a disputa, será neste sentido”, completou o pedetista.

Sobre os problemas na gestão de Primavera do Leste, Zeca afirma que o dinheiro público está sendo direcionados para empresas que pertencem a familiares de gestores do município. Além disso, aponta gastos exagerados e diz que o Ministério Público Estadual (MPE) age com omissão.

“Denunciei na Assembleia várias vezes. A sociedade de primavera não aguenta mais isso. Estão jogando dinheiro no lixo e o MP engavetando as denúncias", concluiu sem citar o nome dos maus gestores e do promotor de Justiça com a conduta questiona.

Impugnação

Ex-prefeito por dois mandatos, entre 2005 a 2012, Getúlio foi buscar, junto ao TSE, liminar de efeito suspensivo para que ele possa ser diplomado e empossado. A candidatura foi indeferida em razão da rejeição das contas pela Câmara de Primavera e por uma condenação de improbidade administrativa, proferida pelo Tribunal de Justiça.

No entanto, na última decisão, o TRE afastou a condenação na Câmara, assim como enriquecimento ilícito, mas o manteve inelegível em razão de pagar despesas de hospedagem para autoridades que foram participar do concurso Miss Mato Grosso.

