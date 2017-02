Agronegócio pressiona e Imperatriz Leopoldinense muda nome de ala

Após grande pressão do agronegócio, a Escola de Samba Imperatriz Leopoldinese decidiu mudar o nome de uma ala, que inicialmente havia sido intitulada Os Fazendeiros e Seus Agrotóxicos para Uso Indevido dos Agrotóxicos. A mudança se deve à reação indignada de entidades ligadas ao setor.

Segundo a Aprosoja - uma das associações que "bateram duro" - a mudança ocorreu após uma reunião entre um grupo de agricultores com representantes da agremiação. Entretanto, antes mesmo do encontro, a escola, campeã nove vezes, já havia decidido pela alteração.

Por meio de nota, a Imperatriz Leopoldinese volta a defender o seu posicionamento. Relata que a própria comunidade do Xingu revela que ainda é alvo de disputas e conflitos. ”A produção, muitas vezes sem controle, as derrubadas, as queimadas e outros feitos desenfreados em nome do progresso e do desenvolvimento afetam de forma drástica o meio ambiente e comprometem o futuro de gerações vindouras. Os resultados, como sabemos, são devastadores e, na maioria das vezes, irreversíveis”, diz trecho.

Valéria Del Cueto Ala fazendeiros e seus agrotóxicos da Imperatriz Leopoldinense, que desfila na Sapucaí do RJ

E esclarece ainda que acredita que para entretenimento, o carnaval e a escola de samba têm um compromisso com o social e o desenvolvimento sustentável. E afirma que, após a divulgação das fantasias, com algumas delas inclusive denunciando o uso irresponsável de agrotóxicos, foram alvos de uma intensa campanha difamatória.

“Embora não seja nossa intenção generalizar, importantes pesquisas científicas apontam os diversos males que o agrotóxico traz para o solo, para o alimento e consequentemente para a saúde de quem o consome. Este é apenas um aspecto do nosso rico e imenso enredo, mas desde então temos recebido críticas e inúmeras notas de repúdio dos mais diversos setores do agronegócio”, afirma.

Destaca ainda que em nenhum momento atacou o agronegócio e seus trabalhadores. “A sinopse de nosso enredo está disponível para consulta pública em nossos canais oficiais de comunicação. Mesmo depois de todos os esclarecimentos prestados por nosso carnavalesco, aos mais diversos veículos de comunicação, temos sido atacados com críticas injustas e até com ofensas ao samba, importante matriz de nossa cultura, e ao carnaval, a maior festa popular do planeta”, relata.

Por fim, a escola reforça que o enredo não versa contra a cadeia produtiva de "nossa" economia nem desqualifica seus trabalhadores. “Como poderíamos exaltá-los de forma grandiosa num carnaval para em seguida criticá-los no outro?”, diz.

Imbróglio

Logo após a divulgação do enredo, as críticas viralizaram nas redes sociais com os dizeres “escola de samba do RJ vai criticar agro na Sapucaí”. Várias entidades de produtores, um canal de televisão de agropecuária e outros meios geraram milhares de comentários, compartilhamentos e reações. Sobraram adjetivos não muito amigáveis ao estilo de vida do carioca, dos carnavalescos e de todos os envolvidos (de acordo com pensadores e haters).

Segundo a jornalista, fotógrafa e gestora de carnaval Valéria Del Cueto, que cobre, acompanha e estuda a festa no Rio de Janeiro há 11 anos - não houve espaço para lembrar de outros anos, quando o agronegócio foi exaltado e rendeu até mesmo título de campeã a uma escola, como aconteceu no mais recente, em 2013, sob o nome de A Vila Canta o Brasil, Celeiro do Mundo, patrocinado pela gigante alemã de produtos químicos e, por consequência óbvia, defensivos agrícolas Basf.