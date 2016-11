2ª edição da Amnésia no Jimi Jim

Neste sábado (5) aconteceu a 2ª edição da Amnésia, na balada Jimi Jim Lounge, na praça Popular. Assinada pelo colunista e apresentador de TV Herbet Mattos, a festa atraiu um público seleto de gente bonita e interessante. O Jimi Jim Lounge, de fato, está de portas abertas para todos os ritmos e gêneros. O Line up da noite, muito elogiado, composto de atrações nacionais e regionais, como Dj Fabio Lapetina, residente da Bubu Lounge de São Paulo (SP), e ainda DJs Rodrigo Was e Karine Bueno. A festa bombou e foi um sucesso. A coluna Vida e Estilo esteve presente. Confira as fotos.