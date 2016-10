3ª edição do Manso Weekend Party

O lago do Manso foi o endereço para muitos jovens descolados neste fim de semana, rumo à festa Manso Weekend Party 2016, no Águas do Manso Resort, em Chapada dos Guimarães. Com programação de 3 dias de duração, a festa que já está na terceira edição mescla sempre um lugar paradisíaco, com o line-up de DJs nacionais e regionais de destaque no cenário da música eletrônica, atraindo fãs do ritmo. O evento foi marcado também por várias atividades, como oficinas de Stand Up Paddle e Caiaque no Lago, com instrutores e equipamentos à disposição. A coluna Vida e Estilo esteve presente. Confira abaixo.