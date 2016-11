2a. Edição da festa Amnésia acontece neste sábado (05) no Jimi Jim Lounge. Com atrações nacionais e regionais, como Dj Fabio Lapetina residente da Bubu Lounge de São Paulo capital, e ainda Dj Rodrigo Was e Karine Bueno. A 2A. edição da amnésia promete uma noite diferenciada com vários atrativos, Double Budweiser até 00h. A coluna Vida e Estilo estará presente. Mais informações pelo telefone 65 99612-1439.