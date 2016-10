Manso Weekend Party chegou

Quem é fã de musica eletrônica tem encontro marcado de sexta (28) à domingo (30) de outubro, no Aguás Manso Spa e Resort, no lago do manso em Chapada dos Guimarães à 97 Km de Cuiabá.

A 3a. Edição da festa Manso Weekend Party traz 6 Djs nacionais e mais 16 Djs regionais. Serão 03 dias de muita música, do pôr ao nascer do sol em um lugar paradisíaco. Mais informações sobre o evento, valores, translado pelos telefones 65 9256-3207 / 9940-4216. A coluna Vida e Estilo estará presente para registrar esse super evento.