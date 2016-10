A Musiva traz o evento que vai parar Cuiabá, Tubarão faz a festa funk, dia 19 de novembro (sábado). Quem comanda o baile é o Dj Tubarão, consagrado o principal Dj do ritmo Funk no Brasil. No mesmo dia, Mc Maneirinho e Bonde do Tigrão continuam a festa. Consulte os valores de todos os setores disponíveis da festa pelo 65 99914-8197.