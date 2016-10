Biquíni Cavadão se apresentou nesta sexta, na Musiva, em Cuiabá. A banda mineira está em turnê pelo país comemorando os 30 anos de carreira. O show foi um revival dos sucessos do grupo. E “Vento Ventania”, “Janaína”, “Tédio”, “Zé Ninguém” e “Dani” fizeram parte do repertório, sem deixar de lado apresentação de inéditas. A coluna Vida e Estilo conferiu. Confira as fotos.