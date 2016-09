Cuiabá recebe a 1ª loja colaborativa

Inaugurado nesta quinta (29) o Coletivo Magnólia, primeira loja colaborativa de Cuiabá. Fica no Espaço Magnólia, à Rua 24 de Outubro, no centro. O conceito consiste em dividir custos e decisões. Marcas autorais, que criam seus próprios produtos, se juntam para tornar possível a loja física. O Coletivo Magnólia é formado pelas marcas Armazém da Creuza (produtos artesanais diferenciados), Divino Fuxico (mandalas e produtos com fuxico), Camila Pasinato (ilustrações), Faz de Conta Brinquedos Artesanais (mimos lúdicos), Insight Coletivo (objetos com design) e Nina Martins (bodies orgânicos para bebês). São diversas opções para compra de produtos diferenciados e exclusivos, todos elaborados a partir de um processo artesanal. O Coletivo Magnólia abre de segunda a sexta, das 12h30 às 18h30. Aos sábados, das 9h às 15h. A coluna Vida e Estilo se fez presente. Veja fotos.