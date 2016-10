Demonstração de produtos e de serviços da Sobrancelhas Design

A empresa Sobrancelhas Design ofereceu nesta quarta (19) a algumas convidadas um coquetel para apresentação e demonstração dos produtos e serviços oferecidos pela franquia. Trata-se do maior grupo especializado em sobrancelhas do mundo e já engloba quatro países: Brasil, EUA, Guatemala e Honduras. E agora Cuiabá conta com mais uma unidade, na rua Buenos Aires, 452, no Jardim das Américas. As técnicas apresentadas design de sobrancelhas com a pinça, aplicação de henna em sobrancelhas e depilação com linha tiveram total aprovação das convidadas E, no final, todas ganharam uma maquiagem com os produtos da marca Sobrancelhas Design. O evento foi produzido pelo blog Mndo da Mae. Confira fotos.