Dupla Zé Neto & Cristiano em show e gravação do 2º DVD em Cuiabá fotos

Neste sábado (3), a dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano escolheu Cuiabá para Gravar o seu segundo DVD. A noite foi atípica pelo clima. Estava frio. Mas isso não tirou o brilho do evento. A estrutura montada foi impressionante, no sentido real da palavra. O show contou com um timaço de convidados: Marilia Mendonça, Maiara e Maraisa, Henrique e Juliano. Muito emocionados, Zé Neto e Cristiano agradeceram o carinho imenso que os fãs cuiabanos demontraram à dupla. A coluna Vida e Estilo participou do evento e registrou um pouco do que foi o grande show. Veja as fotos.