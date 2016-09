Eletrônica na Musiva com Loulou

Mais uma edição do projeto DYLD na Musiva. O DJ LouLou Players, também conhecido como Jérôme Denis, da Bélgica, foi a atração mais esperada, e fez todos dançarem com seu som cheio de groove. A noite contou ainda com o paulista Gustavo Motta. Dentre os varios amantes da música eletrônica, se fez presente Bruno Perin, o jovem que mais influencia o empreendedorismo hoje no Brasil. Bruno está entre as pessoas com maior presença digital no país e seu Linkedin consta entre os 20 mais influentes do país. A Musiva mais uma vez acertou na programação e, como de outras vezes, casa lotada. A coluna Vida e Estilo esteve presente.