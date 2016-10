Em comemoração aos 7 anos do programa Estilo, o colunista e apresentador Hebert Mattos realizou nesta quinta (20) a festa E-Club, no Club Nuun. Dentre os vários convidados ilustres que compareceram ao evento estava a ex-dançarina do É o Tchan, Sheila Melo, que esbanjou beleza e simpatia. O programa Estilo, que mostra as melhores festas e baladas da região, é transmitido pela TV Brasil Oeste. Esta coluna Vida e Estilo conferiu. Veja abaixo.