O buffet Leila Malouf recebeu nesta sexta (9) uma das melhores festas do ano em Cuiabá, a Pink Elephant. Com um line up de peso, com o gigante Illusionise, Cla Pessoa e Ciszak, a festa lotou de gente bonita e interessante. A coluna Vida e Estilo conferiu e fez os melhores cliques da noite. Veja fotos.