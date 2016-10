Gravação de DVD - Jonathan & Adam

A casa de show Musiva foi palco da gravação do DVD da dupla Jonathan & Adam - Rasgando o Céu, nesta terça (18). Com uma megaestrutura montada para gravação, os cantores esbanjaram felicidade e talento. Receberam várias atrações nacionais, como a dupla sertaneja Zé Ricardo e Thiago, Jéferson Moraes, Felipe Araújo e os Havaianos, que incendiaram o público com participação na música Bumbum no Chão. Os cuiabanos se mobilizaram e foram em peso prestigiar a dupla Jonathan & Adam, em plena terça. A Musiva ficou lotada. A coluna Vida e Estilo traz a cobertura fotográfica. Confira abaixo.