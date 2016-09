Nesta terça (6), a Ambev fez a festa de lançamento da Skol Beats Secret, no Jimi Jim Lounge, em Cuiabá. Com o líquido e embalagem vermelhos, a bebida une a mistura de sabores cítricos e silvestres. A festa teve inicio às 21h com muita Secret para os convidados e perdurou até às ao som de muita música eletrônica, já que a festa contou com uma seleção de DJs de peso. A noite contou com presenças ilustres, como do prefeito Mauro Mendes e do empresário Mauro Carvalho. A coluna Vida e Estilo marcou presença. Veja a cobertura fotográfica.