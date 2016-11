Maria Cadú em show no Zulmira

Maria Gadú foi a responsável por uma noite inesquecível nesta sexta (4), no Teatro Zulmira Canavarros, em Cuiabá. No show, a cantora apresentou um repertório que mesclou seus sucessos com canções do seu novo álbum. A noite contou com a presença ilustre do cantor Milton Nascimento, que veio prestigiar a amiga Maria Gadú. O evento contou com parceria das empresas Porto Seguro Seguros, Hotel Delmond, portal Rdnews, Lade Som e Iluminação, Sala da Mulher, Fcell Celulares, Assembleia Legislativa. Parabéns a Vx Entretenimento, que vem realizando eventos importantes na capital, inclusive de cunho solidário. Para prestigiar o show, cada participante pagou meia entrada e doou 2 quilos de alimentos não perecíveis. Confira abaixo a cobertura fotográfica feita por esta coluna Vida e Estilo.