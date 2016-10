Movimentação na Praça da Mandioca

A Praça da Mandioca, no centro de Cuiabá, foi redescoberta recentemente pelo público jovem. Muitos já chamam-na de a "Lapa Cuiabana". A coluna Vida e Estilo foi conferir nesta sexta (30), dando um giro pela praça, situada no chamado centro histórico da capital e conhecida pela simplicidade e pelos bares da região, com cerveja gelada e ricos em gastronomia. Ali se reunem todas as tribos, jovens universitários, a socialite cuiabana e artistas e num ambiente famíliar.