Muita cerveja, música e comidas típicas na 1ª Oktoberfest de Cuiabá

A 1ª Oktoberfest de Cuiabá, no sábado (8), na Arena Pantanal, atraiu um bom público. Foi produzido pela cervejaria Louvada. O festival contou com trajes inspirados na cultura alemã, apresentações de danças alemãs, comidas típicas, food trucks e muito chopp gelado. Esse evento é sediado em várias cidades brasileiras, com a edição de Blumenau consagrada como a segunda maior festa alemã do mundo. Na edição de Cuiabá, ainda teve a presença de três bandas locais e concurso de chopp de metro. Confira os melhores cliques do Oktoberfest em solo cuiabano.