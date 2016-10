Noite histórica na Musiva com Vitalic

Pascal Arbez, o homem por trás do nome Vitalic, foi responsável por mais uma noite histórica na Musiva, neste sábado (8). Em mais uma noite do projeto DYDL, desta vez em parceria com a Melted Crew, o resultado não poderia ser outro a não ser o de casa lotada e muita curtição. Além do francês Vitalic, o line up da noite ainda contou com o DJ Doozie, um dos maiores nomes nacionais da atualidade. E, como sempre, a coluna Vida e Estilo conferiu. Veja abaixo a cobertura fotográfica dessa supernoite na Musiva.