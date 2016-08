Rapper Projota em show na Nuun

O rapper Projota se apresentou em Cuiabá no sábado (27), na Nuun. Um dos principais representantes da cultura hip hop do Brasil na atualidade, ele fez seu primeiro show na capital mato-grossense e atraiu um grande público e fãs. O show teve início à 1h30 e seguiu com muita animação e interação entre cantor e o público, que cantou vários sucessos do rapper, com letras e rimas afiadas.

O evento foi realizado por Luiz Felipe Mesquita, da Mesquita Produções, Vinicius Dias, da VX Entretenimento, e Marcelo Nascimento, da Mr Produções. São responsáveis por várias festas de grande projeção na capital. O trio anuncia que a próxima será a “Manso Wekend Party” já em setembro. Vida e Estilo conferiu o rapper Projota. Confira a cobertura fotográfica.