Show de Wesley Safadão na Univag

A Grande Cuiaba recebeu neste sábado (15) o evento Garota Vip, do fenômeno Wesley Safadão, no estacionamento da Univag. Num formato diferente dos outros shows, o Garota Vip durou três horas. O cantor Wesley já havia recomendado ao público para levar óculos escuros, pois sua marca é sempre fazer a festa até o dia amanhecer. E assim fez. Mais vip do que nunca, o evento trouxe, além de muita gente bonita e show super especial de Wesley Safadão, apresentação do cantor Jeferson Morais e da dupla Guilherme & Santiago que, juntos, fizeram uma festa inesquecível e até o amanhecer. A coluna Vida e Estilo esteve presente. Confira abaixo a cobertura fotográfica.