A cantora Ana Carolina se apresentou no sábado (12) na Musiva com o show Grandes Sucessos. Encantou o público com os principais hits de seus mais de 15 anos de carreira. Trata-se de uma das maiores intérpretes do Brasil e reconhecida pela potência de sua voz. A coluna Vida & Estilo conferiu. Veja as fotos abaixo.