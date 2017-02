Alagamento deixa 3 mil desabrigados em Campo Novo do Parecis; confira

Divulgação Chuva incessante deixa bairro debaixo d'água e assusta os moradores de Campos Novos do Parecis

Devido às fortes chuvas ocorridas nos últimos dias, cerca de mil residências no município de Campo Novo do Parecis (390 km de Cuiabá) estão alagadas. Neste momento, conforme o prefeito Rafael Machado (PSD) informou ao , a água encontra-se a 1,5 metro de altura dentro das casas. A estimativa da secretaria municipal de Assistência Social é que ao menos três mil pessoas estejam desabrigadas.

“Tivemos nos últimos dois dias um excesso de chuva fora do padrão, mesmo estando no período chuvoso. A água concentrou demais nesse bairro e ainda não baixou”, revela o prefeito. O município possui aproximadamente 40 mil habitantes, dos quais em torno de 15 mil residem no bairro Jardim das Palmeiras, região afetada. O ponto mais crítico é o entorno da avenida Ceará.

Machado, prefeito de primeiro mandato, explica que no segundo semestre de 2016 foi realizada uma obra de pavimentação asfáltica e drenagem nessa avenida. Na avalição dele, a drenagem não deve ter sido bem projetada. “O bairro sempre sofria com alagamento, mas jamais nessa proporção. Não sou engenheiro, nem tivemos tempo para avaliar a parte técnica da obra, mas foi mal dimensionada”, analisa.

O gestor conta que antes da pavimentação, a água da chuva era absorvida pelo solo, o que parou de ocorrer após a realização da obra. De acordo com o prefeito, não houve registro de estragos em outras áreas da cidade. Neste sentido, a prefeitura se prepara para fazer imagens de drone sobre a região para avaliar a dimensão da área atingida, bem como auxiliar a análise técnica da obra.

Diante da situação, o ginásio de esportes localizado na Praça da Bíblia, no mesmo bairro, foi disponibilizado para receber doações. Marcelo conta que igrejas, a maçonaria, o Rotary e as pessoas têm contribuído muito.

As pessoas desabrigadas estão sendo conduzidas à escola que leva o nome do bairro. É a maior da cidade e atende aproximadamente 1,2 mil alunos. No atual cenário, as aulas do município estão suspensas, pois não só essa unidade escolar foi afetada, como as crianças que residem nas casas alagadas estão impossibilitadas de frequentar as aulas.

O prefeito conta que está coletando informações técnicas para embasar um pedido de recursos junto ao Ministério das Cidades para resolver o problema de alagamento de forma definitiva. “Campo Novo tem 29 anos de emancipação, a topografia muito boa para a produção, mas para a habitação é um problema. Preciso de um aporte maior para solucionar e o município não dispõe disso”, revela.

Ainda não há estimativa do prejuízo financeiro causado às famílias. Um problema secundário é que as pessoas não querem deixar suas residências, mesmo parcialmente submersas, com receio de ter o que restou furtado. “A nossa missão de agora até o final do dia é convencer essas pessoas a deixarem suas casas ou teremos problemas sanitários”

Conforme Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) do Instituto Nacional de Pesquisa e Meteorologia (Inpe), a probabilidade de chuva no município até esta quarta (15) oscila entre 80% e 90%. Apenas na quinta (16) esse percentual reduz para 30%, voltando a subir na sexta (17).

Veja, abaixo, imagens dos transtornos causados pela chuva: