Emanuel lança Conecta Cuiabá na Orla; projeto deve custar R$ 50 mil

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), lançou nesta quarta (22) o projeto “Conecta Cuiabá”, que disponibiliza sinal de internet/WiFi gratuitamente em pontos públicos com concentração considerável na cidade.

Neste primeiro momento, o projeto foi implantando na região da Orla do Porto, mas a partir de 8 de abril será expandido para os Parques Tia Nair e das Águas. Segundo o prefeito, a iniciativa faz parte do conceito de “smart cities”, visando colocar em funcionamento em Cuiabá durante a gestão dos 300 anos.

Emanuel ressalta também que o lançamento vem ao encontro dos 300 anos da Capital, e pretende inseri-la no conceito de tecnologia e modernização. “Uma cidade sustentável, preparada para o futuro, para novos tempos. Uma sociedade cercada das pessoas e das ações do serviço público que melhorem, facilitem e que possibilitem as pessoas serem mais felizes”.

Valérya Próspero Prefeito Emanuel Pinheiro e secretário de gestão Rafael Cotrim (à frente) no lançamento do projeto

O peemedebista explica que a Orla do Porto foi escolhida para iniciar o projeto devido à quantidade de pessoas que devem circular no local, durante o Carnaval, mas depois vai se expandir para os demais parques da cidade. Diz que é um projeto gradativo onde pretende levar a tecnologia da informação a todos os cidadãos, facilitando a vida com WiFi gratuito.

“Quando dei prazo para me apresentar o projeto, e o secretário Rafael (Gestão) me trouxe, eu exigi dele imediatamente qualidade. Se não tiver qualidade na segurança e na velocidade, nem lança”.

Entretanto, os jornalistas que participaram do lançamento testaram o WiFi, contudo, o sinal oscilava muito. Diante disso, Emanuel ficou agradecido e disse que ainda está em fase de teste e que o projeto vai começar efetivamente o funcionamento depois do Carnaval.

“Fizemos teste antes, que agora deu rapidez, mas vocês estão dizendo que está capengando um pouco, vamos ajustar. Pode ter certeza que vai bombar. Se der algum problema vamos segurar a capacidade de ampliação até poder encontrar um time”, garante.

Custo

O custo para instalação da internet nos três principais pontos turísticos mencionados será de R$ 11 mil, com manutenção prevista uma vez ao ano. Emanuel afirma que o total do gasto com a implantação gira em torno de R$ 45 mil a R$ 50 mil. Hoje existe um contrato de R$ 25 mil de internet dedicada, correspondente a 80 mega de potência. A intenção da prefeitura é acrescentar mais R$ 3 mil, totalizando R$ 28 mil e expandir cinco vezes mais a potência, o que será equivalente a 400 mega.

O serviço de internet será via rádio, onde antenas foram instaladas na Orla do Porto e redistribuirão o sinal para os demais locais (Tia Nair e Parque das Águas). Além disso, Emanuel pretende lançar, no decorrer da gestão, internet nas creches, para facilitar o acesso dos pais aos filhos no período em que estiverem trabalhando e na escola, respectivamente.

“É um custo mínimo pelo benefício que causa à população. A capacidade é na medida em que abrimos para as localidades, de grande concentração popular. Então como estamos em período de testes, estou com expectativa muito grande que a capacidade seja muito melhor e mais aquém do que o planejado”.

Gilberto Leite Orla do Porto foi escolhida para ser primeiro local a receber o Conecta Cuiabá com internet WiFi

Segurança

Sobre a questão da segurança para aqueles que estiverem com os celulares expostos durante o usufruto da internet, o prefeito diz que todo o processo de desenvolvimento e humanização corre esse risco de segurança, mas ressalta que nas regiões onde o projeto for instalado haverá policiamento. “As pessoas se cuidam cada vez mais, devem se cuidar. É claro que vão ficar expostas com os aparelhos celulares em momentos de descontração, mas cada um deve redobrar o cuidado pessoal”.

Neste sentido, o peemedebista reforça que a secretaria estadual de Segurança Pública (Sesp), as Polícias Militar e Civil já agem para melhorar o policiamento preventivo e repressivo nas regiões com maior aglomeração de pessoas.

O secretário municipal de Gestão, Rafael Cotrim, explica que este é início de um projeto pensado que será implantando em pontos com grande concentração de pessoas e ressalta que a expectativa é que se tenha muita gente.

“A gente topou fazer o desafio e vamos lá trabalhar para que tudo funcione. Isso é um conceito de cidade digital, inteligente e modernizada. É o conceito que o prefeito está defendendo bastante, e com isso a gente vai democratizar a informação e serviços públicos”.

Tentativas

Em 2009, na Gestão Wilson Santos (PSDB), o tucano implantou o projeto Internet Para Todos no bairro Pedra 90. Na ocasião, a intenção era disponibilizar internet gratuita à população. À época, Chico Galindo (PTB) era vice de Wilson e posteriormente tentou implantar o projeto quando assumiu a prefeitura. Ambos foram frustrados, pois a iniciativa não deu certo.