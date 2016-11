Jogo eleitoral usando o RGA

Wancley Carvalho (PV), servidor licenciado, ex-vereador por Pontes e Lacerda e um dos deputados com atuação mais "apagadas" da Assembleia, decidiu fazer "média" com o funcionalismo público estadual. Na esperança de capitalizar eleitoralmente junto a um universo de quase 100 mil servidores, ele apresentou uma emenda ao Orçamento-2017 para que o RGA não seja parcelado. Quer implantação do reajuste anual até na folha de maio do próximo ano. Parece que o parlamentar, que é da base do Governo Taques, desconhece as dificuldades financeiras do Estado, que tem feito esforço para não atrasar salário. No fundo, embarcou na "onda" da reivindicação dos servidores. Falta agora descer do muro, pois alega ser governista, mas joga contra o Executivo. Oportunista, Wancley procura tirar proveito político das ações positivas governamentais, mas também ajuda a descer o porrete naquelas medidas que enfrentam resistência de alguns setores. Quer ficar "de bem" dos dois lados.