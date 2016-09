TV Pantanal com o Grupo Gazeta

O empresário João Dorileo Leal, superintendente do Grupo Gazeta de Comunicação, que agrega o jornal A Gazeta, a TV Record Canal 10, a gráfica Millenium, o instituto Gazeta Dados, a rádio CBN Cuiabá e a agência de publicidade DMD, acaba de concluir negociação que culminou na compra da TV Pantanal. O negócio milionário foi fechado com o Grupo Locatelli, que havia adquirido a emissora de Gugu Liberato. Dorileo revela que a Pantanal, afiliada da Rede TV!, terá uma programação independente, embora passe a integrar o Grupo Gazeta. A intenção é reviver a programação de quando o próprio Dorileo lançou a TV Gazeta, em 1993, com uma grade "doméstica" e regional, já que a TV Record hoje não abre tanto espaço para programação local.