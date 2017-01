Baitaca alerta para crise ao escoar produção de MT, sem frete mínimo

Rodolfo Perdigão Líder do movimento de caminhoneiros, Gilson Baitaca diz em reunião do setor com vice-governador Carlos Fávaro, que MT terá problema para escoar produção, caso debate do frete mínimo não avance

Um dos líderes do movimento dos caminhoneiros em Mato Grosso, Gilson Baitaca, afirmou que Mato Grosso sofrerá um grande problema em relação ao escoamento da produção, caso o debate do frete mínimo não avançar.

A declaração foi dada em um encontro entre alguns representantes do setor e o vice-governador, Carlos Fávaro, no Palácio Paiaguás nesta quarta (18).

Os caminhoneiros protestam pela aprovação do Projeto de Lei 528, que permitiria a implantação de um frete mínimo, que seria obrigatório em todo o território nacional. O objetivo é que haja uma tabela mínima que favoreça o setor de transporte rodoviário e que cubra, no mínimo, o custo efetivo do frete.

O líder explicou que os bloqueios realizados em alguns trechos das rodovias BR-163 e BR-364, que começaram na última sexta (13), serviram para chamar a atenção do poder público em relação ao problema vivido pelos caminhoneiros. “Estamos reivindicando isso desde 2015. O que está acontecendo é que há três anos o caminhoneiro, seja ele autônomo ou empresário de transporte, está trabalhando com uma remuneração abaixo do custo do transporte. Com isso, ele vem acumulando dívidas, sucateando a frota e isso está gerando desemprego e a falência de muitas empresas”, argumentou.

Gilson, que é ex-vereador pelo município de Lucas do Rio Verde, disse que o quantitativo da frota dos caminhões no Estado vem diminuindo em todas as regiões. A situação, segundo ele, pode gerar uma crise no escoamento dos produtos, principalmente o agrícola. “Nós precisamos criar um fórum que, periodicamente, se reúna para definir uma pauta de frete, um balizador, até para que o transportador saiba se é viável permanecer nessa atividade ou então se desfazer dos seus caminhões e buscar outra qualificação profissional e sair da profissão”, defendeu como solução.

Gilson pontuou ainda que os trabalhadores do setor sofrem com outros problemas como a alta alíquota do óleo diesel cobrado em Mato Grosso, a condição ruim das estradas e com serviços de manutenção dos veículos que também são mais caros no Estado. O representante avaliou a reunião com o governo como positiva e sustentou que, por ora, o movimento de bloqueio não será retomado. Ele afirmou que somente em Rondonópolis, cerca de 10 mil caminhões estavam parados.

Governo

Assessoria Caminhoneiros começaram último movimento de bloqueio de trechos da BR-364 e BR-163 na sexta

O vice-governador, Carlos Fávaro, concordou com Gilson e afirmou que o transporte brasileiro e mato-grossense vive um momento complicado. Ele disse ter firmado um compromisso com o setor, mas que a principal pedida deles não cabe ao Governo Estadual. “O principal problema da pauta [lei do frete mínimo] é que ela é federal. Existe um projeto de lei no Governo Federal que está tramitando no Congresso, que aí definitivamente pode resolver [o problema]. Como isso ainda não acontece no governo federal, aqui o Governo do Estado precisa fazer alguma coisa emergencial. Nós nunca fomos omissos em discutir [a questão]”, afirmou.

Um novo encontro deverá ser realizado no início da próxima semana onde representantes da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove), secretários da área econômica do Governo de Mato Grosso, deputados estaduais e setores envolvidos na discussão da reforma tributária, produtores de soja, milho, algodão e a Federação da Agricultura e Pecuária (Famato) discutirão saídas para a questão.

Bloqueios

Os caminhoneiros começaram esse último movimento de bloqueio de alguns trechos da BR-364 e BR-163 na última sexta. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), eles estavam fechando as pistas com pneus e pessoas. Apesar disso, somente os caminhões estavam proibidos de passar. Ambulâncias, veículos de passeio, veículos com cargas perecíveis e carretas-tanque estavam trafegando normalmente por essas vias.

Segundo Gilson, na verdade somente após a reunião com o Governo Estadual é que os últimos bloqueios iriam ser finalizados. Ele ressaltou que dependendo do resultado do encontro, o movimento poderia ter sido intensificado.

Os bloqueios foram sendo finalizados após o compromisso firmado da reunião, que teve como um dos negociadores o superintendente da PRF, Arthur Nogueira, que esteve na região de Nova Mutum e negociou a liberação com os caminhoneiros e o senador José Medeiros, que esteve juntamente com o chefe da 2ª Delegacia da PFF, Audiney Rocha, negociando a liberação de um ponto no km 119, também na BR-163. (Com Assessoria)