Caminhoneiros liberam rodovias de MT por reuniões com Fávaro e Temer

Há seis dias sofrendo com interdições, vários trechos das rodovias BR-163 e BR-364, em Mato Grosso, foram desbloqueados nesta quarta (18). A liberação aconteceu no final da manhã após negociações entre delegados e a superintendência regional da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o senador José Medeiros (PSD) com os líderes do movimento dos caminhoneiros que realizavam os protestos.

O senador Medeiros postou um vídeo em seu Facebook afirmando que uma reunião entre a liderança dos caminhoneiros e o presidente Michel Temer deverá acontecer nesta quinta (19). Além disso, no final da tarde de hoje o movimento deverá se reunir com o vice-governador de Mato Grosso, Carlos Fávaro, em Cuiabá.

O setor reinvidica a aprovação do Projeto de Lei 528, que permite ao governo federal a implantação de um frete mínimo que seria obrigatório em todo o território nacional. Antes do encerramento de todos os bloqueios, o número de pontos interditados no estado chegou a oito.

O superintendente da PRF, Arthur Nogueira, esteve na região de Nova Mutum, onde havia um bloqueio no km 593 da BR-163, e negociou a liberação com os caminhoneiros. O senador José Medeiros esteve juntamente com o chefe da 2ª Delegacia da PFF, Audiney Rocha, negociando a liberação de um ponto no km 119, também na BR-163.

Bloqueios

Os caminhoneiros começaram o movimento de bloqueio de alguns trechos da BR-364 e BR-163 na última sexta (13). Segundo a PRF, eles estavam fechando as pistas com pneus e pessoas. Apesar disso, somente os caminhões estavam proibidos de passar. Ambulâncias, veículos de passeio, veículos com cargas perecíveis e carretas-tanque estavam trafegando normalmente por essas vias.

O setor afirma estar sofrendo com os fretes baixos e pressiona para que haja uma tabela mínima que favoreça o transporte rodoviário. A intenção do projeto seria cobrir, no mínimo, o custo efetivo do frete.