O aplicativo de mobilidade urbana Yet Go entrou em funcionamento em Cuiabá na última segunda (9). O serviço, que oferece transporte privado, chega à Capital prometendo preços mais baixos e ainda realizar uma concorrência saudável com a Uber. Entre os diferenciais do aplicativo estão a taxa única e o convênio com os táxis.

Segundo o CEO da empresa, Jailson Ferreira, o Yet Go já está funcionando em 23 cidade, como Porto Alegre, Fortaleza, Maceió, Recife, Alagoas, Manaus e Belém. A ideia inicial era liberar o funcionamento em Cuiabá somente na próxima sexta (13), mas a data foi adiantada porque, segundo o empresário, a cidade já está pronta para receber o serviço.

O principal objetivo do aplicativo é oferecer uma alternativa aos clientes nesse setor que tem pouca concorrência. “O consumidor tem o direito de ter uma livre escolha. O dinheiro suado é dele, ele precisa poder escolher o que cabe em seu bolso. E a única forma disso acontecer é havendo uma disputa saudável entre todo mundo, sem coerção nem nada do tipo”, defendeu Jailson.

Em Cuiabá, segundo o CEO, já são 532 motoristas cadastrados, sendo que 148 deles já estão com toda a documentação aprovada. Os profissionais que querem trabalhar no modelo precisam apresentar documentos do carro, pessoais, comprovante de residência e seus antecedentes criminais.

Um dos diferenciais do Yet Go é sua conexão com os táxis. No aplicativo, os taxistas podem usar seu carro para prestar serviço aos clientes do app. O diferencial, porém, é que eles terão que trabalhar com as taxas propostas pela própria empresa. “O que nós queremos é chamar os taxistas para o nosso lado. As pessoas precisam ter a liberdade de chegar no centro de Cuiabá e ter a possibilidade de, caso não tiver nenhum carro pelo aplicativo concorrente, chamar o taxista que está ali parado no ponto. Eles precisam se adequar a esse modelo de negócio também”, defendeu.

Além disso, a empresa afirma que ser 100% nacional é um dos seus trunfos. O serviço também disponibiliza um número para que clientes e motoristas possam reportar qualquer situação diferente aos responsáveis. “A gente é brasileiro e gosta de se comunicar. Não queremos ficar falando por mensagem de texto, desse modo criamos esse canal de comunicação”, elucidou.

O empresário relatou, também, que a empresa está sendo levada para Miami, nos Estados Unidos, e que deve, posteriormente, começar a funcionar em Portugal. Ele afirmou que, principalmente nos EUA, esse modelo de transporte é muito comum e que o mercado para eles lá fora é gigante.

Em fevereiro os responsáveis pelo negócio deverão se reunir para avaliar as projeções e fazer um primeiro balanço sobre os resultados da utilização da ferramenta em Cuiabá.

Perguntado sobre a possibilidade do aplicativo sofrer com proibições ou regulamentações, o CEO afirmou não ter medo, já que “com o Yet Go não existe jeitinho brasileiro, nós estamos ao rigor da lei”. Em Várzea Grande, por exemplo, a Uber foi vetada, mas a prefeita Lucimar Campos (DEM) prometeu estudos para viabilizar o serviço.

Ele contou que a ferramenta chegou a ser proibida em Belém, mas que após uma decisão judicial o funcionamento foi liberado novamente.

Serviço

O Yet Go oferece viagens em quatro tipos: carro comum, de luxo, táxi e moto taxi. As taxas não variam e o pagamento pode ser realizado tanto pelo cartão de crédito quanto por dinheiro.

Para o carro comum, as taxas cobradas são de R$ 1,7/km e mais R$ 0,15 por minuto. A tarifa mínima para o serviço específico é de R$ 3. No caso do luxo, a tarifa é de R$ 2/km e R$ 0,25 a cada minuto. O mínimo cobrado pela corrida é R$ 3.

Com os táxis, a cobrança estipulada é R$ 2/km e R$ 0,20 a cada minuto. A corrida com os táxis será cobrada em um mínimo de R$ 4. No caso do moto taxi os valores serão R$ 1/km e nenhum adicional por minuto. A cobrança mínima dessas viagens será de R$ 3.

Entre os diferenciais oferecidos pelo aplicativo também está o “Yet Go 10”. Jailson explicou que uma vez por mês, durante o horário comercial qualquer corrida terá o preço de R$ 10.

O aplicativo pode ser baixado pela "Google Play", em celulares com sistema operacional Android ou pela "App Store" para usuários de Iphone.