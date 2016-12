Emanuel afirma que primeiras ações serão contra filas nas escolas e zika

Assessoria Prefeito diplomado de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) comemora diplomação

O prefeito diplomado de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) anunciou como suas primeiras medidas como prefeito de Cuiabá a partir de janeiro ações voltadas ao combate da zika, chikungunya e dengue, por conta do aumento no número de caso das doenças.

Emanuel assegurou também que vai trabalhar para diminuir as filas nas creches e escolas municipais, no início do ano, quando começam as matrículas, além disso, disse que vai anunciar medidas para contenção de gastos públicos, quando for oportuno.

Rede de ensino municipal inicia matrículas para novos alunos na 3ª

Emanuel fez mistério quanto aos nomes que vão compor seu secretariado a partir de 2017. O peemedebista nos últimos dias já anunciou cinco, no entanto, ainda faltam treze. Contudo, admitiu sofrer certa pressão de aliados políticos quanto a escolha ou indicação dos nomes.

“A pressão é legítima e natural. A nossa coligação é altamente respeitosa e é normal o espaço. Quem ajuda a ganhar, ajuda a governar”, disse Emanuel, minutos antes de ser diplomado ontem (15).

Nesta linha, Emanuel destaca que estabeleceu critérios para escolha. Ocorre que ele não quer abrir mão do perfil político. “Porque o político sonha, porque o político é sensível e porque o político sai do gabinete, conhece a realidade”, completa.

Entretanto, ele esclarece que o perfil político vai ter embasamento técnico, ou seja os dois perfis. “Não abro mão do perfil político, este é o primeiro critério, e o segundo é o embasamento técnico, porque precisa de orientação técnica para fazer políticas públicas. Então, vai ser uma gestão baseada nas metas, nas cobranças de resultados, na meritocracia, no PDI. Enfim, teremos uma gestão polítca com embasamento técnico voltada para as pessoas”, disse o peemedebista.

Secretariado

Emanuel Pinheiro está com todos os 18 secretários praticamente definidos. Ele já anunciou para o sfaff o engenheiro civil Juarez Samaniego no Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano; jornalista José Roberto Amador, o Bebeto, na Comunicação Social, que será desvinculada da pasta de Governo. O empresário Rafael Oliveira Cotrim Dias assumirá a pasta de Gestão, enquanto que Carlos Roberto da Costa, o Nezinho, comandará a secretaria de Governo. Já na secretaria de Fazenda ficará sob o economista Antônio Roberto Possas de Carvalho, o Beto, que atualmente integra a equipe de transição.

Há informação também de que o administrador de empresas Júnior Macagnam, o Vitamina, coordenador do movimento Vem Pra Rua e organizador, em Cuiabá, das manifestações pró-impeachment da então presidente Dilma Rousseff (PT), também vai assumir uma pasta.

Emanuel anuncia mais 3 secretários; ex-prefeito vai comandar Governo