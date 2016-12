Emanuel anuncia mais 3 secretários; ex-prefeito vai comandar Governo

O prefeito eleito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) anunciou, na tarde desta terça (13), pela página no Facebook, os nomes dos futuros secretários de Gestão, Fazenda e Governo. De Brasília, Emanuel explica que participa de reuniões de trabalho nas áreas do Turismo e Saúde, com intuito de garantir recursos para Cuiabá.

Reprodução Ex-presidente da Sanecap e ex-prefeito de Livramento, Nezinho comandará pasta de Governo

O empresário Rafael Oliveira Cotrim Dias assumirá a pasta de Gestão, enquanto que Carlos Roberto da Costa, o Nezinho, comandará a secretaria de Governo. Já a Fazenda ficará sob o economista Antônio Roberto Possas de Carvalho, o Beto, que atualmente integra a equipe de transição.

Segundo Emanuel, Rafael é uma pessoa com sensibilidade pública, que mescla o perfil político e técnico. Ele é filiado ao PTB, legenda que integra a base do peemedebista. Conforme o prefeito eleito, a principal meta à frente da pasta será, junto com os servidores, modernizar a máquina administrativa e a gestão municipal.

Nezinho já atuou como secretário-adjunto estadual de Fazenda e foi prefeito de Nossa Senhora do Livramento por três mandatos, de 2001 a 2004, 2005 a 2008 e 2013 a 2016. Atualmente está sem filiação partidária. Em 2010 , foi nomeado pelo então prefeito Wilson Santos (PSDB) para conduzir a presidência da extinta Companhia de Saneamento da Capital (Sanecap). Na ocasião, Nezinho assumiu o cargo com o aval do articulador da campanha tucana ao governo estadual, ex-senador Antero Paes de Barros.

Como já havia antecipado o Blog do Romilson, Antônio Roberto Possas de Carvalho foi escolhido para comandar a Fazenda. Ele é fiscal de tributos estaduais aposentado, foi secretário de finanças de Cuiabá, de 1989 a 1992, e diretor administrativo da secretaria municipal de Transportes em 2005, época em que Emanuel chefiou a referida pasta. Ele é irmão da desembargadora do Tribunal de Justiça, Nilza Maria, e também do advogado Luiz Antônio Possas de Carvalho, ex-secretário de Estado e hoje na diretoria de Terras e Projetos de Assentamento do Incra

O novo prefeito enfatiza que as escolhas que se enquadram no perfil que definiu para a equipe, “mesclando sensibilidade e visão política, experiência e conhecimento técnico e compromisso público”, conclui.

Secretariado

Emanuel Pinheiro está com todos os 18 secretários praticamente definidos, mas só vai revelar os nomes até quinta (15), dia da diplomação e quando faltarão 15 dias para a posse ao Palácio Alencastro. Além dos três nome citados na matéria acima, Emanuel só anunciou oficialmente dois nomes para o sfaff, sendo eles do engenheiro civil Juarez Samaniego no Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, e do jornalista José Roberto Amador, na Comunicação Social, que será desvinculada da pasta de Governo.

Entre outros da equipe que vão ser anunciados publicamente por Emanuel Pinheiro está o administrador de empresas Júnior Macagnam, o Vitamina, coordenador do movimento Vem Pra Rua e organizador, em Cuiabá, das manifestações pró-impeachment da então presidente Dilma Rousseff (PT).

