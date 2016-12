Rosana anuncia equipe; Veridiana Paganotti vai comandar Educação

Julia Munhoz Prefeita eleita de Sinop, atual vice-prefeita Rosana Martinelli anuncia secretariado; apenas o nome que vai comandar a secretaria de Saúde segue indefinido e será anunciado já na próxima semana

A servidora pública Veridiana Paganotti vai comandar a Secretaria de Educação na Prefeitura de Sinop. Professora, graduada em Pedagogia e pós-graduada em Gestão Escolar, Veridiana teve o nome anunciado na tarde desta segunda (12) pela prefeita eleita Rosana Martinelli (PR).

Na mesma data, foram anunciados a professora Anna Dias da Costa, na Secretaria de Administração, o empresário Daniel Brolese na Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo, Mineração e Agricultura e a administradora Luciane Bertinatto Copetti para a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Outros nomes anunciados hoje que vão compor o primeiro escalão em Sinop são do advogado Marcel Natari Vieira, na Procuradoria Jurídica, do engenheiro agrônomo Clóvis Sanches, diretor na Secretaria de Agricultura, do engenheiro de produção Paulinho Abreu, na Diretoria do Prodeurbs e da professora Letícia Vieira, diretora na Secretaria de Diversidade Cultural.

Mario Okamura Rdnews antecipou, na sexta, Marcos Lopes, na Obras, Ivete Mallmann, Finanças e Josi Palmasola

Os jornalistas Daniel Coutinho de Paula e Kleverson Souza, são diretores, respectivamente, de Cerimonial e Eventos e de Comunicação.

O nome que vai comandar a secretaria de Saúde segue indefinido e será anunciado na próxima semana.

Na sexta (09), pelo menos três nomes já haviam sido confirmados pelo na composição do secretariado de Rosana. Entre eles, o do atual secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Marcos Lopes, que continua no cargo. Ivete Mallman, que já foi coordenadora do Procon de Sinop e também comandou as pastas de Administração e Trânsito, na gestão de Juarez, assume a Secretaria de Finanças. Josi Palmasola, que já foi vereadora e atualmente é suplente, que foi confirmada no comando da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação.

Veja, abaixo, o perfil do secretariado de Rosana.

Secretaria de Administração – Anna Dias da Costa: professora graduada em Pedagogia com pós-graduação em Gestão e MBA em Administração. Em Sinop, atuou na área de gestão da Unemat, foi chefe do departamento de Planejamento do Município, por dois anos, secretária adjunta de Administração, por dois anos e secretária de Administração por um ano e dois meses.

Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação – Josi Palmasola: pedagoga, com especialização em Gestão Pública. Foi vereadora na Legislatura de 1996/2000. Foi secretária adjunta de Assistência Social do município por um ano, superintendente do Sine no estado e do programa Ganha Tempo, por três anos, além de diretora do Escritório Regional de Saúde de Sinop, por um ano e meio.

Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo, Mineração e Agricultura – Daniel Brolese: é empresário, gestor da Empresa de Alimentos Carpelo há 16 anos, presidente do Rotary Club de Sinop, diretor da Associação Comercial de Sinop (ACES) e atualmente é diretor presidente da Central de Abastecimento do Estado (CEASA).

Secretaria de Diversidade Cultural – Letícia Vieira (diretora): professora graduada em pedagoga pela com especialização em Gestão. Ocupou cargo de chefe de Departamento de Pré-escola de Sinop, por dois anos, foi gestora Escolar. Por quatro anos, no CMEI Vinicius de Moraes e na EMEB José Reinaldo de Oliveira e atualmente está no comando da Secretaria Municipal da Diversidade Cultural.

Secretaria de Educação – Veridiana Paganotti: é servidora pública em Sinop, professora graduada em Pedagogia e pós-graduada em Gestão Escolar. Atuou na docência de salas de Aceleração da Aprendizagem do Instituto Airton Senna, foi coordenadora pedagógica da EMEB Jardim Paraíso, por quatro anos, e gestora na mesma unidade por dois mandatos, totalizando também quatro anos. Além disso, é membro da Comissão do transporte escolar, do Conselho Escolar, por oito anos.

Secretaria de Finanças e Orçamento – Ivete Mallmann: bacharel em direito, pós-graduação em Gestão Estratégica de Negócios, foi uma das coordenadoras de campanha da prefeita eleita e também coordena a equipe de transição. Já atuou como secretária de Administração por um ano, Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos por quase dois anos e coordenadora do Procon-Sinop, por três anos.

Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Luciane Bertinatto Copetti: graduada em Administração de Empresas e atual secretária de Agricultura e Meio Ambiente de Lucas do Rio Verde, há quatro anos, mas atua na pasta desde 2003 no desenvolvimento de vários projetos, dentre eles, coordenou a criação do Código Municipal de Meio Ambiente. Entre 2011 e 2013 foi coordenadora do projeto “Adequação Ambiental de Propriedades Rurais” da ONG The Nature Conservancy (TNC).

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos – Marcos Lopes: empresário do ramo de transportes, em 2005 foi gerente regional da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), por três anos, assumiu a secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, por um ano, e há três anos está no comando da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

Procuradoria Jurídica – Marcel Natari Vieira: advogado, graduado em Ciências Políticas, atuou nos dois últimos pleitos eleitorais, foi um dos coordenadores da campanha da prefeita eleita e também foi procurador jurídico da Câmara Municipal de Sinop.

Secretaria de Agricultura – Clóvis Sanches (diretor): engenheiro agrônomo atuou por 13 anos na Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Mato Grosso (Empaer), foi sócio gerente da empresa Agrosolo, por 12 anos, e foi secretário de Agricultura do Município por quatro ano.

Diretoria do Prodeurbs – Paulinho Abreu: engenheiro de produção com pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, atuou por oito anos no ramo da construção civil e em março deste ano assumiu Diretoria Executiva do Prodeurbs (Núcleo de Projetos e Desenvolvimento Urbano de Sinop).

Diretor de Cerimonial e Eventos – Daniel Coutinho de Paula: é graduado Comunicação Social - Jornalismo e Relações Públicas, pós-graduado em Marketing Político e Docência em Ensino Superior. Trabalhou como jornalista na Secretaria de Industria e Comércio da Prefeitura de Maringá, foi assessor de imprensa na Assembleia Legislativa, por três anos, diretor da TV e Rádio Band Sinop, por seis anos, coordenador de campanhas eleitorais e colunista social em Sinop há 12 anos.

Diretor de Comunicação – Kleverson Sousa

Diretoria de Tributação - Marcia Lopes: graduada em Pedagogia, é servidora pública concursada na pasta da Educação e atua desde 2005 na área Tributária do município, na gestão da Dívida Ativa.