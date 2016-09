Taques diz que governadores avaliam decretar calamidade devido à crise

Gcom Taques em reunião com presidente do STF, ministra Carmem Lúcia, a quem pediu apoio aos estados

O governador Pedro Taques (PSDB) admitiu que os governadores do Centro-Oeste avaliam a possibilidade de decretar calamidade em função da crise financeira que os atinge. A medida poderá ser acompanhada pelos estados do Nordeste e Norte, totalizando 14 unidades de federação.

“Estados do Nordeste e do Norte têm avisado que vão decretar estado de calamidade como o Rio de Janeiro, se não houver solução em 10 dias. Isso pode fazer com que o Brasil perca grau de investimento internacional. Os governadores do Centro-Oeste estão conversando neste sentido também”, declarou Taques antes da reunião com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Carmem Lúcia, na manhã desta terça (13).

O Rio de Janeiro declarou calamidade devido ao risco total de colapso nas áreas de segurança pública, saúde, educação, mobilidade e gestão ambiental causado pelos compromissos financeiros assumidos com as Olimpíadas e Paraolimpíadas. O decreto foi assinado pelo governador em exercício Francisco Dorneles em junho deste ano.

Reunião no STF

Na reunião com Carmem Lúcia, Taques pediu que a nova presidente do Supremo exerça seu poder político para resolver os problemas existentes no país, inclusive, referentes à falta de repasses da União aos estados. O governador citou como exemplo os R$ 500 milhões devidos do FEX que não tem previsão pagamento, sendo que Mato Grosso deve R$ 300 milhões do duodécimo aos Poderes e órgãos autônomos e não pode pagar por falta de recursos.

Taques pede intervenção do STF para União pagar os repasses atrasados