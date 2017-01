Contas estão zeradas e só Blairo e Sérgio têm R$ 494 mil bloqueados

Rdnews Ex-deputado Alencar Soares tem apenas R$ 72 na conta, não bloqueados

Dos R$ 4 milhões em bens bolqueados dos suspeitos de comprar cadeira do Tribunal de Contas, somente R$ 494,6 mil foram "encontrados". O montante está na conta do ministro Blairo Maggi (PP) e do conselheiro Sérgio Ricardo. Os demais réus estão com a conta praticamente zerada, entre eles os ex-deputados José Riva, Alencar Soares e Humberto Bosaipo e o ex-governador Silval Barbosa.

O bloqueio foi determinado nessa segunda (9), quando o juiz da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular Luiz Aparecido Bertolucci Júnior concedeu a liminar que ordenou o afastamento imediato de Sérgio Ricardo do cargo de conselheiro do TCE. Ele é suspeito de pagar para assumir a vaga que pertencia ao ex-deputado Alencar Soares, que pediu aposentadoria.

De acordo com o detalhamento emitido pelo Sistema BacenJud, o ministro Blairo Maggi foi quem teve a maior quantia bloqueada, R$ 403 mil. Contudo, R$ 15,1 mil foram liberados, restando R$ 387,9 mil transferidos para a Conta Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. O conselheiro afastado, Sérgio Ricardo, sofreu bloqueio de R$ 106,7 mil, porém apenas R$ 91,5 mil foram retidos.

A conta dos demais envolvidos foram encontrados valores considerados pequenos e por isso não são bloqueados para "garantir subsistência". Nas contas de Alencar Soares Filho foi bloqueada e liberada a quantia de R$ 72,20. Já nas contas Humberto Melo Bosaipo, foi localizado somente R$ 2,60. Nas contas de Gercio Marcelino Mendonça Junior, a Justiça identificou R$ 3,9 mil. Por fim, nas contas do ex-presidente da Assembleia, José Riva, foi encontrado o valor de R$ 83,00.

Em relação ao ex-governador Silval Barbosa (PMDB), a Eder Moraes e Leandro Valoes Soares não foram encontradas importâncias em suas contas a serem bloqueadas. Após pesquisa por meio do Sistema RenaJud nos registros dos veículos cadastrados e vinculados aos réus, foram bloqueados carros de Júnior Mendonça e Blairo Maggi. Quanto a Alencar Soares, Humberto Bosaipo, Sérgio Ricardo, Riva, Silval, Eder e Leandro nenhum veículo foi encontrado.

Juiz afasta conselheiro acusado de comprar vaga no TCE veja decisão