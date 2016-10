Emanuel cumpria orientações de ex-secretário preso sobre a LDO-2016

Lenine Martins Marcel de Cursi teria dados orientações ao deputado Emanuel Pinheiro

Documentos de investigação da Justiça mostram que o ex-secretário de Fazenda Marcel de Cursi, preso, teria dado consultoria para o deputado, hoje candidato a prefeito, Emanuel Pinheiro (PMDB). Interceptações telefônicas revelam várias conversas acerca, por exemplo, de questões técnicas relacionadas ao PPA, LDO-2016 e LOA-2016. O curioso é que as conversas ocorreram em 2015, durante a gestão Pedro Taques, pouco antes do grupo do ex-governador Silval Barbosa ser preso. “Parabéns foi 10! Ganhou eleitores e os servidores”, diz Marcel em 02 de julho de 2015 para Emanuel - veja os diálogos na galeria abaixo.

Os grampos telefônicos reforçam a tese de que ambos são próximos, o que justifica também a interferência do grupo na Assembleia, mesmo a gestão tendo terminado em 2014. Esta não é a primeira vez que o peemedebista aparece em conversas com Marcel, considerado o mentor intelectual da suposta quadrilha, que seria chefiada pelo ex-governador Silval Barbosa (PMDB). Tanto Marcel, quanto o ex-gestor estão presos desde setembro do ano passado.

O grupo, segundo os autos dos processos das operações Sodoma e Seven, fradou o sistema de incentivos fiscais, coagiu empresários, por meio de cobrança de propina, além de estarem envolvidos na compra ilegal de área. O dinheiro, usado também para pagar dívidas de campanha, era “legalizado” por meio lavagem de dinheiro.

Nas conversas registradas, Emanuel mantém uma intensa troca de mensagens com Marcel. No mesmo período, era o principal “debatedor” desses assuntos técnicos na Assembleia. Além dos diálogos ocorreram em abril, junho, julho e setembro.

Em setembro, mês quem que Marcel foi preso decorrente da Operação Sodoma, o peemedebista ainda continuava trocando mensagens com o ex-secretário. “Em uma ligação. Retorno a ligação”, diz Marcel. Emanuel diz o porque quer falar com ele dizendo. “Só queria saber se o VLT consta na PPA”.

Os SMS mostram que quando o peemedebista tinha problemas para entender determinados assuntos técnicos, ele recorria a Marcel, o que mostra trechos das mensagens, sobre reuniões agendas e arquivos enviados. “Enviei o arquivo. Reunião agendada para hoje às 9h30”, diz. O Encontro foi marcado para 08 de julho de 2015. Além dessa reunião, pelo menos umas quatro foram agendadas.

Outro trecho interessante é que Marcel ditava o passo-a-passo para Emanuel, explicando como ele deveria agir e mostrando em quais tópicos estavam as “preocupações”. “Despesas de pessoal estimado em 62,5%, portanto, 2016 o Executivo não reajustará salários. Incentivos fiscais subestimados pela supressão dos incentivos do ICMS”, diz Marcel. Emanuel responde: “Enviei novas emendas e questionamentos para a audiência”.

Nos autos, consta que Marcel sugere que o empresário se encontre com o deputado na Assembleia. “Quero deixar claro que nunca encontrei com ninguém”, reforça. Entretanto Marcel relata ao peemedebista que falou com a “pessoa e que ela mantem a mesma versão narrada”.

Para a polícia, os dois demonstram uma “estreita relação” inclusive com visitas em ambas residências. “Como é possível observar nos dias 13/04/2015- 15/04/2015 e 08/07/2015”, diz trecho.

“Deixei material na caixa de correio, abraços”, disse Emanuel. Marcel responde: “ Acabei de pegar na caixa de correio”.

Lei

Outro diálogo que chama a atenção se refere ao da lei “10.207/2014”, que foi suspensa pelo Tribunal de Justiça e suspostamente causou danos de quase R$ 2 bilhões ao erário. “É possível observar que o Marcel de Cursi, entrou em contato com diversas pessoas para tratar da lei 10.207/2014”, diz trecho da investigações.

Essa não é a primeira vez que a lei, mencionada durante mensagens entre Emanuel e Marcel, aparece dentro das investigações. Ela, inclusive, foi citada pelo ex-secretário da Casa Civil Pedro Nadaf durante depoimento revelador na Sétima Vara Criminal.

Na ocasião, sem entrar em detalhes técnicos, Nadaf disse que era de responsabilidade do ex-secretário da Sefaz alterar a lei para beneficiar a organização criminosa. Nadaf, que também é apontado como membro importante da organização criminosa, passou a fazer confissões. Seus depoimentos são considerados peça chave na investigação.

Outro lado

A assessoria de Emanuel Pinheiro informou para a reportagem do que o deputado não foi citado na operação e que os diálogos, eram conversas técnicas e republicanas.