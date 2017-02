Menores fogem do Socioeducativo, mas são capturados pela polícia local

Reprodução Menores do Socioeducativo aproveitaram café da manhã para empreenderem fuga nesta 4ª

Quatro adolescentes foram recapturados na manhã desta quarta (15), após fugirem do Centro Socioeducativo, em Sinop. Informações dão conta de que todos conseguiram escapar no momento em que o café da manhã era servido. Dois reeducandos foram pegos ainda dentro da unidade. Os outros dois foram localizados próximos à escola estadual Ênio Pipino, no centro da cidade.

A Polícia Militar foi acionada para realizar um cerco nas proximidades no intuito de apreender os jovens. Quando uma agente servia os adolescentes, ela foi empurrada por eles. Dois escaparam pelo telhado e depois pularam o muro.

Outros dois tentaram sair pelo pátio, mas foram pegos por alguns agentes penitenciários que faziam a troca de turno e aguardavam para irem até o presídio Ferrugem. Os adolescentes capturados do lado de fora foram encaminhados até a delegacia e retornarão para o Socioeducativo.

Violência entre menores

Um adolescente que cumpria medida socioeducativa na mesma unidade provisória morreu, após ser espancado em 2 de janeiro. O menor chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos. Ele estava em uma cela com pelo menos outros três adolescentes.

Segundo o delegado Carlos Eduardo Munhoz, a morte pode ter sido causada por um golpe de um objeto cortante, pois a vítima sofreu uma perfuração. Atualmente 11 menores em conflito com a lei estão no Socioeducativo do município.