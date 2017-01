Candido Teles será presidente do Intermat e Onofre Jr. assume Procon

Mario Okamura Candido Teles é o novo presidente do Intermat; ex-vereador Onofre Junior vai comandar o Procon-MT

O governador Pedro Taques anunciou nesta quarta (11) que o ex-deputado estadual Candido Teles assumirá a presidência do Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat). Ao mesmo tempo, o governador coloca o ex-vereador Onofre Júnior (PSB) no Procon estadual, em substituição à Superintendente Gisela Simona Viana.

De Ituiutaba (MG), Onofre Júnior tem 50 anos, é jornalista e, profissionalmente, teve atuação ligada à defesa do consumidor. Em 2012, foi eleito vereador pela mesma sigla. Em outubro, tentou se manter no Legislativo, obteve 2810 votos, mas não conseguiu se reeleger para um segundo mandato.

No Intermat, o delegado da Polícia Civil Silvio do Valle ocupa atualmente, de forma interina, o comando do órgão, após a saída do também delegado Fausto Freitas, que está à frente do Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção (GTCC).

Em fevereiro do ano passado, o Instituto foi alvo da Operação Seven, que resultou na segunda prisão do ex-governador Silval Barbosa e do ex-secretário de Fazenda e Casa Civil, Pedro Nadaf, além do ex-presidente do Instituto, Afonso Dalberto, atualmente em prisão domiciliar.

Na manhã desta quarta, Taques agradeceu o trabalho de Silvio pela atuação no órgão. “Tanto o doutor Fausto, quanto o doutor Silvio atuaram brilhantemente no órgão e o Intermat hoje é bem diferente do órgão que se tinha no passado. Candido entra com a missão de destravar os processos e fazer o órgão andar pra frente, com celeridade”, comentou o governador.

Candido, por sua vez, afirma que assumir o comando do Intermat é um grande desafio. “O órgão precisa avançar e modernizar. É possível ainda que seja necessário fazer mudanças na própria estrutura para que ele seja mais eficiente e possa trazer o retorno que a sociedade necessita. O Intermat tem um foco e devemos cumprir esse foco”, afirmou. Nos próximos dias, Candido Teles e Silvio do Valle trabalharão em conjunto na transição de comando no órgão.

Servidor de carreira da Embrapa, Candido Teles destaca que o trabalho em conjunto com os servidores será fortalecido no sentido de dar mais celeridade ao andamento dos processos. “Nem sempre o servidor consegue fazer tudo aquilo que ele deseja, as pesquisas mostram isso. Os servidores precisam ser motivados e incentivados a cumprirem com a sua missão e tenho boas experiências na condução de órgãos públicos”, lembra.

Candido Teles foi deputado estadual na legislatura anterior, assumindo vaga deixada com licenças da então deputada estadual Luciene Bezerra e do deputado Zeca Viana. Antes, atuou por 32 anos na Embrapa, sendo por 10 anos como chefe da assessoria jurídica da empresa pública federal.

O novo presidente do Intermat é de Brasília, chegou em Mato Grosso em 1969. É formado em Direito e Administração de Empresas pela Universidade de Brasília (UNB). Atualmente mora em Barra do Garças, aposentado pela Embrapa, agora atua como advogado e pecuarista.