Mesmo sem aval da Câmara, Pátio contrata cooperativa para terceirizar admissão de profissionais da Saúde

A Tribuna Contratações pela cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires foram na UPA

Representantes da Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires de Sorriso estavam, nessa sexta (27), selecionando profissionais de saúde em uma sala na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rondonópolis. A iniciativa é polêmica em razão de que precisaria de aval da Câmara. No entanto, nenhum projeto para a contratação dos serviços passa pelo Poder Legislativo, que, por sinal, tem resistido à terceirização do serviço.

O caso chamou a atenção porque a cooperativa já atuou em vários municípios de Mato Grosso como Cáceres e Nova Ubiratã com serviços terceirizados, mas em Rondonópolis não tramita na Câmara nenhum projeto para a contratação da cooperativa. Pelo contrário, o prefeito ainda tenta derrubar uma emenda aprovada que impede a terceirização da mão de obra na saúde, o que tem causado desgaste entre o prefeito e os parlamentares.

A reportagem do foi procurada por uma profissional da saúde que afirmou ter feito um contrato com a cooperativa com a promessa de trabalhar para o município. A contratada não pode levar uma via do contrato para casa e nem teve permissão para fotografá-lo.

Pátio insiste em terceirizar a Saúde, mas Câmara e MPE são empecilhos

O vereador Fábio Cardozo (PPS), que é vice-presidente da Comissão de Saúde da Câmara, também foi informado da situação e afirmou que realmente não tramita nenhum projeto de contratação de serviços por meio da cooperativa e que a questão será devidamente fiscalizada pelos legisladores.

O presidente da Câmara, Rodrigo da Zaeli (PSDB), também recebeu informações sobre o caso e disse que buscará fiscalizar adequadamente o que vem ocorrendo.

Ocorre que o prefeito Zé do Pátio (Solidariedade) já terceirizou os serviços dos profissionais com nível superior na área de saúde por um período de 90 dias ao Consórcio Regional de Saúde do Sul de Mato Grosso. Período que seria de dois anos, prorrogáveis, mas o vereador Thiago Muniz (PPS) fez uma emenda ao projeto permitindo contrato por apenas 90 dias improrrogáveis.

Segundo informações, a cooperativa estava selecionando profissionais de nível técnico, justamente aqueles que não foram contemplados no contrato com o consórcio.

Outro lado

A reportagem do entrou em contato com o Gabinete de Comunicação Social do município, mas não obteve retorno.

Às 12h38 - Contratados não terão vínculo empregatício

A reportagem do teve acesso ao contrato firmado entre os profissionais da saúde com a Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires de Sorriso. Os contratados trabalhavam no município sem vínculo algum e o contrato com a cooperativa por um período de 60 dias seria para efetuar o pagamento dos servidores.

A maior parte destes profissionais atuava para a Faesp, empresa que terceirizava a mão-de-obra da saúde da gestão anterior cujos contratos venceram em 31 de dezembro. No entanto, eles não foram dispensados do serviço público e trabalharam ao longo de janeiro sem vínculo trabalhista.

Na sexta (27), os trabalhadores foram convocados a comparecerem com documentos pessoais, carteira de trabalho, PIS e cartão de vacinação para firmarem contrato com a cooperativa. Como cooperados devem pagar uma cota a mais para a empresa, os profissionais foram informados que a diferença seria paga pelo município. Assim, para quem recebe um salário líquido de R$ 1,35 mil mês receberia R$ 1,5 mil para pagar a diferença à cooperativa.